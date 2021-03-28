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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

اجتماع لمكافحة الأمراض غير المعدية والصحة العقلية 27 أبريل

الأحد 28/مارس/2021 - 10:09 ص
المراكز الإفريقية
المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض
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أكدت "المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" التابعة للاتحاد الإفريقي، اليوم الأحد، استضافة اجتماع تشاوري افتراضي للخبراء وأصحاب المصلحة لتطوير استراتيجية قسم مكافحة الأمراض غير المعدية والصحة العقلية خلال يومي 27 و28 أبريل المقبل.

وأوضحت "المراكز الإفريقية" - في بيان اليوم - أنه تم الانتهاء من إنشاء قسم جديد لمكافحة الأمراض غير المعدية والصحة العقلية بهدف تعزيز النظام الصحي في إفريقيا، وهي خطوة داعمة لأجندة الاتحاد الإفريقي للصحة القارية.

وأشارت إلى أن القسم الجديد يقوم بمكافحة الأمراض والوقاية منها، بوضع خطة استراتيجية مدتها 5 سنوات للوقاية من الأمراض غير المعدية والصحة العقلية ومكافحتها بدعم تقني بريطاني.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الإفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

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