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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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وكيل تعليم مطروح: إنهاء الاستعدادات لانطلاق امتحانات صفوف النقل

الأحد 28/مارس/2021 - 10:07 ص
عاطف سلامة وكيل وزارة
عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم
ياسمين شعيب
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أعلن عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، في بيان إعلامي له، اليوم الأحد، عن جاهزية تعليم مطروح للامتحانات الخاصة بصفوف النقل في المرحلتين الابتدائية والإعدادية الخاصة بشهر مارس، والمقرر انطلاقها يوم الاثنين المقبل لطلاب الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي.

وأوضح "سلامة" أن الامتحان ورقة مجمعة بنظام امتحانات الفصل الدراسي الأول شاملة أسئلة اختيار من متعدد للخمس مواد الأساسية من منهج شهر مارس بذات الضوابط الواردة بالكتاب الوزاري الدوري رقم 1 بتاريخ 18 فبراير 2021 والكتاب الدوري رقم 5 بتاريخ 8 مارس 2021.

وأوضح وكيل تعليم مطروح أنه وجه موجهي عموم المواد الدراسية والموجهين الأوائل أن تكون أسئلة الامتحان المجمع في مستوي الطالب المتوسط وبعيدا عن أي نواحي ذات صبغة دينية أو سياسية، كذلك تم التأكيد علي مديري الإدارات التعليمية بمواصلة الالتزام بكافة الضوابط الامتحانية التي تم تنفيذها خلال امتحان الترم الأول والالتزام بالأعداد المقررة بمعدل 14 طالبا في اللجنة الواحدة وارتداء الطلاب والمعلمين الكمامات الطبية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المحكمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد حرصا علي توافر كافة عوامل الصحة والسلامة لأبنائنا الطلاب وكافة المشاركين في أعمال الامتحانات.

وأكد أن الطالب سيمتحن فيما تم دراسته فقط خلال المدة السابقة للامتحان ووفق المنهج الذي حددته الوزارة لشهر مارس لافتا أن ذلك سيعد منتهيا ولن يتم إدراجه في امتحانات شهري أبريل ومايو مضيفا أنه تم تحديد امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع الخاصة بصفوف النقل مع نهاية الفصل الدراسي الثاني وفقا للتعليمات الوزارية

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