«شينخوا» الصينية تشيد بمعرض الزهور: ساعد الشركات على تسويق منتجاتها

أشادت وكالة شينخوا الصينية بمعرض زهور الربيع، الذي يقام في حديقة الأورمان بمحافظة الجيزة تحت رعاية وزارة الزراعة، قائلة إنه ساعد حوالي 223 شركة مصرية على تسويق منتجاتها من الزهور ونباتات الزينة وسط الركود الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا.ولفتت الوكالة الصينية إلى أن معرض زهور الربيع، الذي انطلق في 13 مارس ويستمر حتى 13 أبريل، يعد أكبر معرض سنوي للنباتات شهد إقبالا هائلًا من الزوار والمواطنين بسبب تنوع المعروض وانخفاض الأسعار، رغم استمرار جائحة كورونا.وقال علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إن المعرض يعتبر ملتقى المهتمين بالزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق، إذ أنه يتيح كل احتياجات الأسرة المصرية من الزهور والنباتات بأسعار رمزية تكاد تصل إلى أسعار التكلفة.وأضاف عزوز لوكالة أنباء (شينخوا)، أن "المعرض فرصة للشركات العارضة للالتقاء وإنجاز الصفقات، وأيضا فرصة للزائرين في ظل الأسعار الرمزية للنباتات والزهور".وأشار المسؤول بوزارة الزراعة، في تصريحاته للوكالة الصينية إلى أن الوزارة تقوم بتقديم كل الدعم والمساعدة للعارضين، فى ظل الظروف التى مروا خلال أزمة تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).من جهته، قال محمد عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للتشجير بوزارة الزراعة، إن مصر تنتج أنواعًا عديدة من الأزهار، ومنها تلك التي تعيش لفترة طويلة، مثل (الياسمين والورود).وأضاف في تصريحه لـ "شينخوا" أن "مصر تنفذ استراتيجية لزيادة إنتاجها من نباتات الزينة والزهور من أجل زيادة صادراتها".واعتبر محمود عويس رئيس أحد شركات الإنتاج الزراعي التي تشارك في المعرض منذ 14 عاما، حيث تعرض أنواعا مختلف من الزهور ونباتات الزينة أن: "المعرض مهم للشركات، ويتطور من عام آخر، لمواكبة التطور السريع في قطاع زهور ونباتات الزينة والمنتجات الزراعية".وفي حديثه عن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس "كورونا" في المعرض، قال "عويس" إن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة لتجنب العدوى، مشيرا إلى أن المنظمين يواصلون تعقيم أقسام المعرض كل بضع ساعات، بينما لا يمكن للزوار الدخول دون ارتداء الأقنعة الطبية.ونقلت الوكالة الصينية عن ثروت بدوي، والذي يملك مزرعة لإنتاج نباتات الصبار، أن" الناس فى حالة تعطش لشراء نباتات الزينة، بعد أن تم تعليق المعرض العام الماضي بسبب فيروس كورونا".وقالت إحدى زوار المعرض وتدعى ندى بسيوني، وهي طالبة جامعية تبلغ من العمر 20 عامًا، إنها المرة الأولى التي تزور فيها المعرض، معربة عن سعادتها لرؤية آلاف أنواع الزهور والنباتات.وقالت بحماس لشينخوا "اشتريت نبات الصبار وسأشتري أيضا بعض الزهور قبل أن أغادر المعرض".