رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«شينخوا» الصينية تشيد بمعرض الزهور: ساعد الشركات على تسويق منتجاتها

الأحد 28/مارس/2021 - 10:06 ص
معرض زهور الربيع،
معرض زهور الربيع،
هدير سند
طباعة
أشادت وكالة شينخوا الصينية بمعرض زهور الربيع، الذي يقام في حديقة الأورمان بمحافظة الجيزة تحت رعاية وزارة الزراعة، قائلة إنه ساعد حوالي 223 شركة مصرية على تسويق منتجاتها من الزهور ونباتات الزينة وسط الركود الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

ولفتت الوكالة الصينية إلى أن معرض زهور الربيع، الذي انطلق في 13 مارس ويستمر حتى 13 أبريل، يعد أكبر معرض سنوي للنباتات شهد إقبالا هائلًا من الزوار والمواطنين بسبب تنوع المعروض وانخفاض الأسعار، رغم استمرار جائحة كورونا.

وقال علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إن المعرض يعتبر ملتقى المهتمين بالزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق، إذ أنه يتيح كل احتياجات الأسرة المصرية من الزهور والنباتات بأسعار رمزية تكاد تصل إلى أسعار التكلفة.

وأضاف عزوز لوكالة أنباء (شينخوا)، أن "المعرض فرصة للشركات العارضة للالتقاء وإنجاز الصفقات، وأيضا فرصة للزائرين في ظل الأسعار الرمزية للنباتات والزهور".

وأشار المسؤول بوزارة الزراعة، في تصريحاته للوكالة الصينية إلى أن الوزارة تقوم بتقديم كل الدعم والمساعدة للعارضين، فى ظل الظروف التى مروا خلال أزمة تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

من جهته، قال محمد عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للتشجير بوزارة الزراعة، إن مصر تنتج أنواعًا عديدة من الأزهار، ومنها تلك التي تعيش لفترة طويلة، مثل (الياسمين والورود).

وأضاف في تصريحه لـ "شينخوا" أن "مصر تنفذ استراتيجية لزيادة إنتاجها من نباتات الزينة والزهور من أجل زيادة صادراتها".

واعتبر محمود عويس رئيس أحد شركات الإنتاج الزراعي التي تشارك في المعرض منذ 14 عاما، حيث تعرض أنواعا مختلف من الزهور ونباتات الزينة أن: "المعرض مهم للشركات، ويتطور من عام آخر، لمواكبة التطور السريع في قطاع زهور ونباتات الزينة والمنتجات الزراعية".

وفي حديثه عن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس "كورونا" في المعرض، قال "عويس" إن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة لتجنب العدوى، مشيرا إلى أن المنظمين يواصلون تعقيم أقسام المعرض كل بضع ساعات، بينما لا يمكن للزوار الدخول دون ارتداء الأقنعة الطبية.

ونقلت الوكالة الصينية عن ثروت بدوي، والذي يملك مزرعة لإنتاج نباتات الصبار، أن" الناس فى حالة تعطش لشراء نباتات الزينة، بعد أن تم تعليق المعرض العام الماضي بسبب فيروس كورونا".

وقالت إحدى زوار المعرض وتدعى ندى بسيوني، وهي طالبة جامعية تبلغ من العمر 20 عامًا، إنها المرة الأولى التي تزور فيها المعرض، معربة عن سعادتها لرؤية آلاف أنواع الزهور والنباتات.

وقالت بحماس لشينخوا "اشتريت نبات الصبار وسأشتري أيضا بعض الزهور قبل أن أغادر المعرض".

موضوعات متعلقة

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

حقيقة تهرب رمضان صبحى من المنتخب أمام كينيا وادعاء الإصابة

الباز عن كامل الوزير: انحاز لمن يعمل حتى لو هناك أخطأء

أسماء مسلسلات رمضان 2021 وقنوات العرض


الصور

image description

محافظ أسيوط يزور مصابى حادث قطاري سوهاج بمستشفى الإيمان

image description

إيقاف أعمال بناء ورشة مخالفة بدمياط

image description

إزالة 144 حالة تعدٍّ على نهر النيل بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

image description

حملات نظافة وتجميل بمراكز وأحياء أسيوط

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم الأحد 28-3-2021 فى مصر

السيطرة على حريق بأحد المولات الشهيرة في الإسكندرية

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

كامل الوزير: «تم تحذير سائق قطار سوهاج القادم من الخلف بكل الوسائل»

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

ارتفاع معدل حدوث العدوى بكورونا فى ألمانيا

اجتماع لمكافحة الأمراض غير المعدية والصحة العقلية 27 أبريل

دراسة تكشف العامل المسبب لوفاة النساء مبكرا

هنريك لارسون: لا يمكن لأى لاعب كرة قدم تكرار ما يفعله ميسى

أيام زمان

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«رفض أن تكون بطلة إلى جواره».. حكاية رفض أحمد زكي لبطولة نانسي عجرم

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

أفلام ثاني أيام عروض مهرجان الأقصر

افتتاح معرض «النحت وسنينه» للفنان محمد عبلة.. الجمعة

أمسية لثلاث شاعرات ببيت الشعر فى الأقصر

احتفالية للإنشاد الدينى بقبة الغورى.. الليلة