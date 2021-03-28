رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مطالبات سويسرية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة الإرهاب والتطرف

الأحد 28/مارس/2021 - 10:06 ص
لجنة السياسة الأمنية
لجنة السياسة الأمنية
أمينة ذكى
طباعة
طالبت لجنة السياسة الأمنية في مجلس الولايات (Sik-S) بسويسرا إصدار تعليمات إلى المجلس الفيدرالي إلى اتخاذ تدابير ضد خطب الكراهية، وتابعت اللجنة في طلبها: يجب مكافحة خطاب الكراهية وانتشار الأفكار الإرهابية في الخطب الدينية بشكل أفضل في سويسرا، وفقا لما نقله موقع kath.ch السويسري.

وكانت اللجان البرلمانية في سويسرا أعلنت يوم الجمعة الماضي، أن اللجنة الأمنية اقترحت عددا من النقاط من أجل مكافحة الإرهاب.

وطالبت اللجنة الأمنية المجلس الاتحادي بفحص الوسائل والتدابير المتاحة لاتخاذ إجراءات ضد التحريض العام على الكراهية، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يشرح المجلس كيف يمكن منع استيراد وتوزيع مواد الدعاية المتطرفة، وهي الأمور التي لاقت عليها اللجنة الأمنية قبولا واسعا في البرلمان السويسري.

وجاء في رسالة اللجنة الأمنية: أن الإجراءات المقترحة تهدف إلى تحسين السيطرة على الأشخاص الذين ينشرون أفكارًا إرهابية أو متطرفة عنيفة في الخطب الدينية، فيما تم قبول الاقتراحات الخاصة باللجنة الأمنية بأغلبية 8 أصوات مقابل 0 وامتناع 3 أعضاء عن التصويت.

وفي بداية الأسبوع الجاري، كشفت وسائل الإعلام عن قيام مسجد في زيورخ ببيع كتاب "Ilmihal للنساء - المعرفة الإسلامية الأساسية للمرأة"، حيث رأي الموقع السويسري أنه يدعو للعنف ضد المرأة.

ووفقًا لرئيسة "منتدى الإسلام التقدمي"، كيلر-مساهلي، فإن مسجد زيورخ-الذي يعتبر عضوا في اتحاد الأئمة الألبان سويسرا والمنظمة الجامعة الجالية الألبانية الإسلامية، قد شجع على العنف بنشر مثل هذا الكتاب.

موضوعات متعلقة

حقيقة تهرب رمضان صبحى من المنتخب أمام كينيا وادعاء الإصابة

العثور على أسرة كاملة أحياء تحت أنقاض عقار جسر السويس المنهار

أسماء مسلسلات رمضان 2021 وقنوات العرض

تحطم ميكروباص سقط عليها عمود من كوبرى ترسا (صور)


الصور

image description

محافظ أسيوط يزور مصابى حادث قطاري سوهاج بمستشفى الإيمان

image description

إيقاف أعمال بناء ورشة مخالفة بدمياط

image description

إزالة 144 حالة تعدٍّ على نهر النيل بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

image description

حملات نظافة وتجميل بمراكز وأحياء أسيوط

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم الأحد 28-3-2021 فى مصر

السيطرة على حريق بأحد المولات الشهيرة في الإسكندرية

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

كامل الوزير: «تم تحذير سائق قطار سوهاج القادم من الخلف بكل الوسائل»

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

ارتفاع معدل حدوث العدوى بكورونا فى ألمانيا

اجتماع لمكافحة الأمراض غير المعدية والصحة العقلية 27 أبريل

دراسة تكشف العامل المسبب لوفاة النساء مبكرا

هنريك لارسون: لا يمكن لأى لاعب كرة قدم تكرار ما يفعله ميسى

أيام زمان

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«رفض أن تكون بطلة إلى جواره».. حكاية رفض أحمد زكي لبطولة نانسي عجرم

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

أفلام ثاني أيام عروض مهرجان الأقصر

افتتاح معرض «النحت وسنينه» للفنان محمد عبلة.. الجمعة

أمسية لثلاث شاعرات ببيت الشعر فى الأقصر

احتفالية للإنشاد الدينى بقبة الغورى.. الليلة