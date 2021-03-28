مطالبات سويسرية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة الإرهاب والتطرف

طالبت لجنة السياسة الأمنية في مجلس الولايات (Sik-S) بسويسرا إصدار تعليمات إلى المجلس الفيدرالي إلى اتخاذ تدابير ضد خطب الكراهية، وتابعت اللجنة في طلبها: يجب مكافحة خطاب الكراهية وانتشار الأفكار الإرهابية في الخطب الدينية بشكل أفضل في سويسرا، وفقا لما نقله موقع kath.ch السويسري.وكانت اللجان البرلمانية في سويسرا أعلنت يوم الجمعة الماضي، أن اللجنة الأمنية اقترحت عددا من النقاط من أجل مكافحة الإرهاب.وطالبت اللجنة الأمنية المجلس الاتحادي بفحص الوسائل والتدابير المتاحة لاتخاذ إجراءات ضد التحريض العام على الكراهية، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يشرح المجلس كيف يمكن منع استيراد وتوزيع مواد الدعاية المتطرفة، وهي الأمور التي لاقت عليها اللجنة الأمنية قبولا واسعا في البرلمان السويسري.وجاء في رسالة اللجنة الأمنية: أن الإجراءات المقترحة تهدف إلى تحسين السيطرة على الأشخاص الذين ينشرون أفكارًا إرهابية أو متطرفة عنيفة في الخطب الدينية، فيما تم قبول الاقتراحات الخاصة باللجنة الأمنية بأغلبية 8 أصوات مقابل 0 وامتناع 3 أعضاء عن التصويت.وفي بداية الأسبوع الجاري، كشفت وسائل الإعلام عن قيام مسجد في زيورخ ببيع كتاب "Ilmihal للنساء - المعرفة الإسلامية الأساسية للمرأة"، حيث رأي الموقع السويسري أنه يدعو للعنف ضد المرأة.ووفقًا لرئيسة "منتدى الإسلام التقدمي"، كيلر-مساهلي، فإن مسجد زيورخ-الذي يعتبر عضوا في اتحاد الأئمة الألبان سويسرا والمنظمة الجامعة الجالية الألبانية الإسلامية، قد شجع على العنف بنشر مثل هذا الكتاب.