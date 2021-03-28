رسالة مؤثرة من أحمد السعدنى لطليقته الراحلة

شارك الفنان أحمد السعدنى جمهوره بصورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام برفقة طليقته التي توفيت منذ عامين.وكتب أحمد السعدني على الصورة التي تذكر بها طليقته المتوفاة في 2019: "سأحبك كل يوم كفريضة عشق لا تقبل التأجيل".وتعرضت طليقته أمل سليمان إلى أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى وفاتها تاركة له طفلين ياسين وعبدالله، وشهدت الحياة الزوجية للثنائي العديد من الخلافات أدت إلى انفصالهما.