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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

10 آلاف و338 إصابة جديدة بكورونا في الأرجنتين

الأحد 28/مارس/2021 - 10:02 ص
كورونا في الأرجنتين
كورونا في الأرجنتين
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أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، تسجيل 10 آلاف و338 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في الأرجنتين؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و301 ألف و389 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، بأنه تم تسجيل 133 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 55 ألفا و368 حالة.

وأشارت الجامعة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" بشكل كامل في الأرجنتين بلغ 650 ألفا و71 شخصا.

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