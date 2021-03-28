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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفارة روسيا بإندونيسيا تدعو مواطنيها لتوخي الحذر عقب انفجار كنيسة

الأحد 28/مارس/2021 - 10:01 ص
بإندونيسيا انفجار
بإندونيسيا انفجار كنيسة
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دعت السفارة الروسية في إندونيسيا مواطنيها إلى تجنب زيارة الأماكن المزدحمة، وذلك بعد تفجير انتحاري وقع قرب كنيسة كاثوليكية في مدينة ماكاسار بجزيرة سولاويزي.

وأضافت السفارة ـ في بيان اليوم الأحد ـ "نرجو من المواطنين الروس، بعد الهجوم الإرهابي على الكنيسة في ماكاسار توخي الحذر في جزيرة سولاويزي وفي أي مكان آخر وبالتزام الهدوء وعدم زيارة الأماكن المزدحمة واتباع التعليمات من جانب الشرطة".

وكانت الشرطة الإندونيسية، أعلنت في وقت سابق أن تفجيرا انتحاريا وقع صباح اليوم خارج كاتدرائية مكتظة للروم الكاثوليك في جزيرة سولاويزي خلال قداس أحد الشعانين، ما أدى سقوط ضحايا.

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