العراق: العثور على أسلحة في منطقتين ببغداد

ذكرت قيادة قوات الشرطة الاتحادية العراقية، تنفيذ عمليتين أمنيتين لتفتيش منطقتي حي الجهاد والشرطة الخامسة في العاصمة بغداد.وأفادت القيادة في بيان - حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الأحد - إنه تم العثور خلال العمليات على بندقية كلاشنكوف ومسدسات كاركال وصوتية ومخزن وحربة عسكرية، وعتاد للاسلحة في حي الجهاد.وقالت "كانت حصيلة العملية الثانية التي تم تنفيذها في منطقة الشرطة الخامسة العثور على عدد من الأسلحة والمعدات، حيث تم التعامل مع هذه المضبوطات".