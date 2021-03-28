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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: العثور على أسلحة في منطقتين ببغداد

الأحد 28/مارس/2021 - 10:00 ص
أسلحة في منطقتين
أسلحة في منطقتين ببغداد
أ ش أ
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ذكرت قيادة قوات الشرطة الاتحادية العراقية، تنفيذ عمليتين أمنيتين لتفتيش منطقتي حي الجهاد والشرطة الخامسة في العاصمة بغداد.

وأفادت القيادة في بيان - حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الأحد - إنه تم العثور خلال العمليات على بندقية كلاشنكوف ومسدسات كاركال وصوتية ومخزن وحربة عسكرية، وعتاد للاسلحة في حي الجهاد.

وقالت "كانت حصيلة العملية الثانية التي تم تنفيذها في منطقة الشرطة الخامسة العثور على عدد من الأسلحة والمعدات، حيث تم التعامل مع هذه المضبوطات".

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