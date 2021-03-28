«بركاتك يا سيدة».. رشاد يتكفل بسكن ومعاش شهري لـ«سيدة القطار»

صرح المحاسب هشام العماري، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، بأن زعيم الأغلبية بمجلس النواب المهندس أشرف رشاد، تكفل برعاية السيدة "سمرة الراوي"، المعروفة إعلاميا بـ"سيدة القطار"، عقب نجاتها من حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج أول أمس الجمعة.وأوضح "العماري، في ييان، أن الأمين العام لمستقبل وطن، زعيم الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد، قرر توفير سكن دائم ومعاش شهري لها فور مشاهدته الفديو المتداول لها على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يوفر لها "حياة كريمة"، في إطار حرصه على دعم الفئات الأكثر احتياجًا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.وتابع: "بناء عليه توجه أحمد ضيف، أمين الشؤون المالية والإدارية بأمانة حزب مستقبل وطن بطهطا إلى مستشفى طهطا لمقابلة السيدة للاطمئنان على صحتها وإبلاغها باللفتة الطيبة التي اتخذها أمين الحزب، الأمر الذي لقي استحسان كبير منها، حيث صاحت فور سماعها الخبر بركاتك يا سيدة زينب".وتداول مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو تظهر خلاله السيدة حال تواجدها بمستشفى طهطا وهى تحكى مأساة حقيقية تعرضت لها اضطرتها لاستقلال القطار المنكوب، حيث أشارت إلى أنها كانت في طريقها إلى السيدة زينب بالقاهرة للإقامة هناك بعد أن فقدت مسكنها في نجع حمادى وتعرضها للطرد على يد أحد أبنائها نتيجة خلافات أسرية.