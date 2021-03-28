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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ القاهرة تبحث استغلال عدة مناطق بحي المقطم سياحيا

الأحد 28/مارس/2021 - 09:55 ص
المهندسة جيهان عبد
المهندسة جيهان عبد المنعم
مصطفى عبدالله
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عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا موسعا بمقر المنطقة الجنوبية، بمشاركة المستشار أيمن النحال المستشار القانونى لنائب المحافظ، والعميد أحمد ابو بكر رئيس حى المقطم، والمهندس محمد صبرى مدير طرق حى المقطم، وبعض الإدارات المعنية والتنفيذية بالمنطقة الجنوبية.

وتناول اللقاء مناقشة ودراسة عدة محاور رئيسية وهامة لتنفيذ بنود الخطة الموضوعة للارتقاء بحى المقطم ورفع كفاءة بعض الطرق والشوارع والميادين بالحى إلى جانب تطوير الحدائق بنطاق الحى ورفع كفاءتها.

ووجهت نائب المحافظ بضرورة الانجاز بتجهيز تصور نهائي لتطوير شارع 9 بالمقطم، وأكدت على ضرورة رفع اى اشغالات واستمرار الحملات إلى جانب الاستمرار فى حصر أعداد الباعة الجائلين، الموجودين إلى جانب حصر عدد الباكيات المتاحة لتسكينهم بها وتقنين أوضاعهم.

وشددت على أهمية أن يشمل هذا المقترح تجميل للجزيرة الوسطى وتعديل ورفع كفاءة بعض الأرصفة إلى جانب تطوير ورفع كفاءة مرفق الصرف الصحى وتجميل الميادين.

كما وجهت بمتابعة دراسة تنفيذ مقترح التطوير الخاص بكورنيش المقطم، وأشارت ببحث كيفية استغلال هذا المكان الاستغلال الأمثل، وأكدت على ضرورة الاستفادة قدر الإمكان من الموقع واستغلاله واستثماره سياحيًا ليعود بإضفاء مظهر راقى وجمالى بالمنطقة يستفيد ويتمتع به المواطن، بالإضافة إلى استغلاله سياحيا ليعود بالنفع العام على الدولة والجذب السياحى.
نائب محافظ القاهرة تبحث استغلال عدة مناطق بحي المقطم سياحيا
نائب محافظ القاهرة تبحث استغلال عدة مناطق بحي المقطم سياحيا
نائب محافظ القاهرة تبحث استغلال عدة مناطق بحي المقطم سياحيا
نائب محافظ القاهرة تبحث استغلال عدة مناطق بحي المقطم سياحيا

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