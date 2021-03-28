«النيابة»: السرعة الزائدة السبب في انقلاب سيارة بمدينة نصر

كشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر الجزئية، حول انقلاب سيارة بدائرة القسم، وإصابة قائدها، أن السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة وراء الحادث.واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصاب تهميدا للاستماع لأقواله وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا مفاده انقلاب سيارة ملاكي يستقلها شخص، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين إصابة السائق وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.وقام رجال مرور القاهرة برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.