طلب التحريات بشأن حريق المركز التجاري بالإسكندرية

قررت نيابة الرمل أول الإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب حريق في مركز تجميل "تحت الإنشاء"، كائن في الطابق التاسع داخل مركز تجاري، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق وسؤال شهود العيان.كان اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من العميد محمد الحلو، مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغًا من شرطة النجدة، بنشوب حريق محدود داخل "الديب مول"، دون وقوع خسائر بشرية بمنطقة رشدي دائرة قسم شرطة الرمل أول.على الفور انتقل ضباط ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية و3 سيارات إطفاء وإسعاف، إلى مكان الواقعة، تم السيطرة على الحريق، وإخماد النيران، وتبريد آثارها، لمنع امتدادها إلى باقي طوابق المبنى.وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق في مركز تجميل "تحت الإنشاء"، كائن في الطابق التاسع داخل المركز التجاري، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة.