برنامج إلكتروني للمساعدة في التغلب على إدمان «المقامرة»

تتجه بعض الشركات المتخصصة في مجال مواقع المقامرة على الإنترنت، إلى توفير أدوات إلكترونية لمساعدة مدمني ارتياد هذه المواقع على الامتناع عن دخولها.وأعلنت شركة "يونيبت" المتخصصة في إدارة مواقع المقامرة عن طرح برنامج إلكتروني طورته شركة "جيمبان" البريطانية لعملائها في الولايات المتحدة، ويسمح هذا البرنامج لمدمني المقامرة الإلكترونية، بمنع أنفسهم من دخول هذه المواقع على أجهزتهم الإلكترونية المختلفة.وأفاد الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في التكنولوجيا بأن هذه النوعية من البرمجيات، تحجب الآلاف من مواقع المقامرة سواء المصرح بها أو غير المصرح بها من العمل على أجهزة مدمني المقامرة، بل وتقوم بتحديث بياناتها من أجل ضم مواقع المقامرة الجديدة التي تظهر على الإنترنت.وتقول كارولين رينزين المسؤولة بشركة "فان ديول" للمقامرة الإلكترونية، إن "توعية العملاء بشأن أهمية التحلي بالمسؤولية أثناء المقامرة ووضع قيود معينة لأنفسهم هو العمل الصحيح من الناحية الاخلاقية"، وتؤكد أن "توفير برنامج جيمبان للعملاء الذين يكشفون عن حاجتهم للمساعدة لمواجهةمشكلة إدمان المقامرة، يضيف طبقة أخرى من الحماية لعملائنا وبرامجنا وصناعتنا".