إصابات كورونا في القارة الإفريقية تتخطى حاجز 4 ملايين

ذكرت «المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها» التابعة للاتحاد الإفريقي، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 112 ألف وفاة، و4 ملايين و175 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في الدول الأعضاء في الاتحاد.. في حين تعافى 3 ملايين و740 ألف شخص من الإصابة بالفيروس.وأوصت «المراكز الإفريقية»- في بيان اليوم- الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات (كورونا)، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.يذكر أن «المراكز الإفريقية» تدعم جميع البلدان الإفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية.