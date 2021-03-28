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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الوطن» الإماراتية: على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حازمة ضد إيران

الأحد 28/مارس/2021 - 09:44 ص
إيران
إيران
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أكدت صحيفة (الوطن) الإماراتية، أهمية اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حازمة ضد إيران بما يضمن ردع تجاوزاتها ويحقق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وذكرت الصحيفة، في افتتاحيتها اليوم الأحد، تحت عنوان "الطاقة العالمية خط أحمر"، أن مواصلة مليشيات الحوثي الإرهابية محاولاتها الآثمة للاعتداء على المملكة العربية السعودية الشقيقة، واستهدف المنشآت النفطية بشكل رئيسي عبر الطائرات المسيرة المفخخة، تعكس محاولات تصعيدية تستهدف استقرار المنطقة من جهة، وتهديد أمن الطاقة العالمي وبالتالي الاقتصاد الدولي برمته من جهة ثانية، حيث تشكل إمدادات الطاقة ضامنًا لاستقرار الكثير من الاقتصادات وعصبًا رئيسيًا لها ينعكس على كافة الجوانب.

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