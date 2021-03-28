«بيطري القاهرة» تعقد سلسلة ندوات عن السلامة الصحية

عقدت مديرية الطب البيطري بالقاهرة، سلسلة ندوات بشأن السلامة والصحية والغذائية، بدأها الدكتور إيهاب يسري، رئيس قسم الإرشاد بإدارة الساحل البيطرية، في مدرسة الإمام محمد عبده بالساحل، حول سلامة الغذاء من أصل حيوانى ودرجات حرارة حفظ اللحوم وخطورة الإفراط فى تناول المصنعات، وتم استخدام "الداتا شو" فى توضيح المعلومات وتبسيطها للطلاب.وعقدت مديحة أحمد، مدير إدارة عابدين، ندوة إرشادية عن الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوانات الأليفة إلى الإنسان مع بعض المدرسين داخل مدرسة الحوياتي، وألقت الندوة الدكتورة بسمة محمد، رئيس قسم الإرشاد بالإدارة.كما عقدت أمال حلمي، مدير إدارة شبرا البيطرية، ندوة إرشادية في جمعية الشباب المسلم، عن طرق اختيار اللحوم الجيدة والطرق الصحية لحفظ اللحوم وكيفية تجنب غش اللحوم، وناقشت الندوة أنواع اللحوم والحالة (طازجة - محفوظة) واللحوم البلدية الطازجة وطرق فحصها بالمجازر قبل وبعد الذبح، والتفرقة بين اللحوم البقرية والجاموسي والضأن والخنزير ولحم الكلاب والفصيلة الخيلية، كما ناقشت الندوة الشروط الواجب معرفتها عند شراء اللحوم وكيفية التعرف على اللحوم الصالحة للاستهلاك الآدمي (الكشف الظاهري، الأختام، اللون، الملمس، الرائحة).