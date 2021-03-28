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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

اكتشاف برنامج تجسس جديد على أجهزة «أندرويد»

الأحد 28/مارس/2021 - 09:40 ص
برنامج تجسس
برنامج تجسس
وكالات
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اكتشف باحثون في مجال أمن المعلومات ومكافحة فيروسات الكمبيوتر، برنامج تجسس جديد قوي يستهدف الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، حيث يتخفى في صورة تحديث لنظام التشغيل أندرويد ويمكنه السيطرة على جهاز المستخدم بالكامل وسرقة كل ما عليه من بيانات.

تم العثور على برنامج التجسس مدمجا في تطبيق كان موجودا خارج متجر التطبيقات "جوجل بلاي".

وبمجرد قيام المستخدم بتثبيت التطبيق، يتخفى برنامج التجسس ويبدأ في سرقة البيانات الموجودة على جهاز المستخدم الضحية وإرسالها إلى أجهزة خادم مشغل البرنامج.

وقال الخبراء في شركة أمن معلومات الأجهزة المحمولة زيمبريوم التي اكتشفت البرنامج، إنه بمجرد قيام الضحية بتثبيت التطبيق، يبدأ في الاتصال مع خادم فايبر بيز الخاص بمشغله، ويتيح للمشغل التحكم في الجهاز عن بعد.

ويمكن لهذا البرنامج سرقة الرسائل وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني وتفاصيل الجهاز وقائمة تفضيلات المستخدم لتصفح الإنترنت وتاريخ عمليات بحثه على الإنترنت، وتسجيلات المكالمات، مع التنصت عليه باستخدام الميكرفون، والتقاط الصور باستخدام الكاميرات الموجودة في الجهاز الذي تمت السيطرة عليه.

كما يمكن لهذا البرنامج تحديد مكان صاحب الجهاز من خلال تتبع حركته والبحث عن ملفات المستندات والاستيلاء على البيانات المنسوخة في حافظة الجهاز.

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