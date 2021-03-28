توزيع 33 مليون جرعة من لقاحات كورونا في بريطانيا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، أنه جرى إعطاء 33 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا، بـ576 ألفا و428 جرعة في اليوم الواحد.وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق الأمر 3 أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 14 أسبوعا.