ألمانيا: توقعات بإمكانية السفر اعتبارًا من أغسطس

صرح رئيس ديوان المستشارية بألمانيا هيلجا براون، بأنه يتوقع حدوث انفراجة في حدوث العدوى بفيروس كورونا المستجد في بلاده في مايو القادم، وعودة إمكانية السفر اعتبارا من أغسطس القادم.وقال براون لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "أتوقع أن يكون التأثير الناتج عن التطعيم وعن بدء الموسم الدافئ ملموسا في مايو القادم".وأضاف رئيس ديوان المستشارية أنه سيتم رؤية أولى التأثيرات الإيجابية في عيد العنصرة (الذي يأتي في شهر مايو)، شريطة ألا يخرج الموقف عن السيطرة حتى ذلك الحين.وتابع براون: "اعتبر أنه أمر واقعي أن يكون السفر متاحا من جديد في أغسطس القادم"، ولكنه أشار إلى أن قضاء عطلة بعيد الفصح في ظل التطورات الراهنة يعد أمرا غير مسؤول.