«البيان» الإماراتية تؤكد أهمية اصطفاف الليبيين لطرد المرتزقة

أكدت صحيفة (البيان) الإماراتية، أهمية اصطفاف الليبيين خلف حكومة الوحدة الوطنية لضبط الأمن وطرد المرتزقة وإنهاء حكم الميليشيات المسلحة، والعمل مع بعضهم البعض لأجل الوطن والحفاظ على وحدة الدولة الليبية وقطع الطريق على مخططات التقسيم.وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد، تحت عنوان (ليبيا الجديدة) - أن معيار نجاح أي تغيير سياسي يظل مرتبطًا بالقدرة على حماية وحدة البلاد والمجتمع والدولة من التفكك؛ لذلك فإن حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بعدما كرست التوافق قولًا وفعلًا، ها هي اليوم تتجه إلى تأسيس دولة لا تعترف بغير الإرادة الشعبية والارتقاء إلى مستوى الالتقاء معًا لأجل مصلحة الوطن وإثبات للعالم أن الليبيين على مستوى المسؤولية الوطنية.