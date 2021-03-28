هبوط أرضى بجوار مسجد الأنصار في «السنطة» بالغربية (صور)

وقع هبوط أرضي مفاجئ بجوار مسجد الأنصار بالسنطة البلد، في محافظة الغربية، اليوم الأحد، دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح.وسادت حالة من الذعر بين سكان المنطقة خوفا من تأثير الهبوط الأرضي على المنازل المتاخمة له.وأكد "محمد السيد"أحد الأهالي أنه في السادسة من صباح اليوم، تبين وجود حفرة ناتجة عن الهبوط الأرضي، وتم إبلاغ الجهات المعنية خوفا من امتداد الهبوط الأرضي وتسببه في سقوط المنازل المتاخمة.وطالب الأهالي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بحل المشكلة، ومخاطبة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجلس مدينة السنطة للوقوف على أسباب الانهيار.