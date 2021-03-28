تقرير يثمن مشروع النقل الذكي في مصر: يضمن نقل مستدام وصديق للبيئة

أشادت صحيفة "أراب نيوز" بمشروع تقديم خدمة النقل الجماعي وتشغيل أتوبيسات بنظام النقل الذكي في 6 مدن مصرية جديدة، مؤكدة أن المشروع يضمن تطوير نظام نقل مستدام وصديق للبيئة.وكانت هيئة المجتمعات العمرانية، أعلنت الموافقة على تقديم شركة "مواصلات مصر" لخدمة النقل الجماعي وتشغيل الأتوبيسات المملوكة للهيئة بالمدن الجديدة بنظام النقل المستدام والذكي.ونقلت الصحيفة عن أحمد الكافوري، مدير وحدة تنظيم النقل بهيئة المجتمعات العمرانية، قوله بأنه سيتم تشغيل الأتوبيسات بمدن (القاهرة الجديدة، الشروق، العبور، العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر، الشيخ زايد)، مضيفا أن المشروع يهدف إلى ضمان تطوير نظام نقل مستدام وصديق للبيئة في البلاد وفقًا لرؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة (مصر 2030).وأوضح الكافوري، أن المشروع الجديد يهدف إلى الحفاظ على البيئة وخفض انبعاثات قطاع النقل، والحد من التكدسات المرورية وتقليل زمن الرحلات.كما أكد أن التشغيل يتم وفقًا لخطط النقل الجماعي وجداول تشغيل ومسارات تتفق مع الطلب على النقل بكل منطق، وسيتم مراقبته بأحدث نظم المراقبة والإدارة الإلكترونية، كما يشمل نظم الدفع غير النقدي، وتطبيقات للمسافرين لضمان راحتهم.كما نقلت الصحيفة عن أحمد رضا عمارة، المستشار القانوني للوحدة، قوله أن التعاقد سوف يشمل بنودا قانونية وفنية لمراقبة التشغيل ومؤشرات الأداء.