8 آلاف و254 إصابة بكورونا فى كولومبيا

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أنه تم تسجيل 8 آلاف و254 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كولومبيا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و375 ألفا و591 حالة.وأفادت الجامعة، حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، بأنه تم تسجيل 145 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 62 ألفا و790 حالة.وأشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في كولومبيا بلغ 117 ألفا و117 شخصا.