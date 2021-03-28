إعطاء 1.66 مليون جرعة لقاح كورونا في هولندا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أنه تم حتى الآن إعطاء 1.66 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في هولندا.وتشير البيانات المعلنة اليوم إلى أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بــ27 ألفا و526 جرعة يوميا. ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق هولندا 2.4 سنة لتطعيم 75 بالمئة من سكانها بلقاح من جرعتين.وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 11 أسبوعا.ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 1.26 مليون، والوفيات إلى 16 ألفا و592.وسجلت هولندا أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام وأربعة أسابيع.يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.