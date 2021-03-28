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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. الحكم على رئيس مجلس إدارة سيناكولا

الأحد 28/مارس/2021 - 09:22 ص
محاكمة متهم
محاكمة متهم
عادل عبد العال
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تصدر محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، الحكم على رئيس مجلس إدارة سيناكولا، بتهمة التهرب من دفع الضرائب العامة على المبيعات، في القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف تهرب ضريبي.

يصدر الحكم برئاسة المستشار مينا عبد الملاك، وعضوية المستشارين أحمد اللواج وأمير الوكيل الرؤساء بالمحكمة، وأمانة سر محمد صبحي.

وكشفت التحقيقات عن أنه في غضون الفترة ما بين شهر يناير سنة 2011 حتى شهر ديسمبر سنة 2015، قام المتهم "مصطفى. م" رئيس مجلس إدارة شركة سينا كولا للمشروبات، بخصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم تلك الفترة، بصفته مسجلًا وخاضعًا لأحكام الضريبة العامة على مبيعات تهرب من أداء ضريبة المبيعات المقررة قانونًا.

كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد جميل، قد قضت بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة عشرة ملايين جنيه وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه وإلزامه بأداء مبلغ مقدار قيمة الضريبة المستحقة وإلزامه بأداء مبلغ الضريبة الإضافية والمصروفات.

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