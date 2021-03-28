إعطاء 12.4 مليون جرعة لقاح ضد كورونا في ألمانيا

بلغ إجمالي عدد جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد التي تم إعطاؤها في ألمانيا حتى الآن 12.4 مليون جرعة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.وأشارت التقديرات إلى أن متوسط معدل التطعيم اليومي في البلاد بلغ 315 ألفا و81 جرعة.وبالنظر إلى هذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر 11 شهرا لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو 13 أسبوعا.ووصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 2.78 مليون إصابة، والوفيات إلى 75 ألفا و915 حالة وفاة.ومر عام وثمانية أسابيع على الإعلان عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا.يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.