رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير: مصر تقود عملية إصلاحية اقتصادية في القارة الإفريقية

الأحد 28/مارس/2021 - 09:20 ص
السيسي
السيسي
أمينة ذكى
طباعة
قال موقع "المونتيور" الأمريكي، إن مصر تقود عملية إصلاحية اقتصادية على مستوى القارة السمراء وتتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي مع كل دول القارة الإفريقية.

وأضاف، أن مصر ستعزز جهودها الاقتصادية في أفريقيا بالتعاون مع دولة جيبوتي، حيث ترأس شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية، وفدا رفيع المستوى من مختلف الوزارات والشركات إلى جيبوتي هذا الشهر لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية وغيرها بين البلدين.

وذكر بيان للخارجية المصرية، أن الزيارة توجت بموافقة جيبوتي على ترخيص شركة مصرية لتسيير رحلات جوية بين البلدين لتسهيل حركة الركاب والبضائع، وأن جيبوتي سمحت لبنك مصري بالعمل فيها، بالإضافة إلى التوصل إلى اتفاق بشأن التعاون في مجال بناء الوحدات السكنية والموانئ والمناطق اللوجستية والصناعية وتطوير الاستزراع السمكي وسبل إزالة العشوائيات، وجاء في البيان أن "الزيارة تمثل بداية لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية بين البلدين".

وقال متحدث باسم سفارة جيبوتي في القاهرة لـ "المونيتور"، إن "الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات المصرية الجيبوتية والتعاون في مختلف القطاعات".

وقال رخا حسن، مساعد وزير الخارجية السابقة وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية لـ"المونيتور"، إن الزيارة تهدف إلى استكشاف التعاون الاقتصادي مع جيبوتي حيث تسعى القاهرة إلى تطوير العلاقات مع دول القرن الإفريقي وحوض النيل.

وأضاف أن مصر أدركت أن المنافسة في إفريقيا الآن يجب أن تتعلق أكثر بالتنمية والوجود الاقتصادي بدلًا من الدبلوماسية والسياسة. وقال إن الوجود المصري في الأسواق الأفريقية "ليس بالمستوى المطلوب"، متابعا أن العديد من الدول الأفريقية ترى أن مصر كانت ناجحة في تطوير البنية التحتية التي تفتقر إليها وتسعى للاستفادة من تجربة مصر.

وقال محمد سليمان، الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة McLarty Associates، إن القاهرة ركزت مؤخرًا على التعاون الاقتصادي فيما يتعلق بمشاريع التجارة والتنمية والبنية التحتية في سياستها في شرق إفريقيا والقرن الأفريقي.

وقال شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، إنه بينما لم تكن مصر تولي القارة أهمية كبيرة قبل عام 2014، "هناك الآن تحرك مصري في جميع البلدان الأفريقية".

وأضاف أن مصر وقعت العديد من الاتفاقيات التجارية مع دول أفريقية مثل السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وأنشأت صندوق تأمين ضد المخاطر على الصادرات إلى إفريقيا.

وأعلنت القاهرة بنهاية عام 2020 عن خطة لزيادة الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية بهدف الوصول إلى 30 مليار دولار في غضون ثلاث سنوات.

وقال الجبالي: "ما زلنا بحاجة إلى زيادة عدد الشركات المصرية والمراكز اللوجستية وتنظيم وفود تجارية شاملة إلى إفريقيا".

موضوعات متعلقة

كامل الوزير: «تم تحذير سائق قطار سوهاج القادم من الخلف بكل الوسائل»

أسماء مسلسلات رمضان 2021 وقنوات العرض

العثور على أسرة كاملة أحياء تحت أنقاض عقار جسر السويس المنهار

حريق هائل بجوار محطة السكك الحديدية فى الزقازيق (صور)


الصور

image description

محافظ أسيوط يزور مصابى حادث قطاري سوهاج بمستشفى الإيمان

image description

إيقاف أعمال بناء ورشة مخالفة بدمياط

image description

إزالة 144 حالة تعدٍّ على نهر النيل بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

image description

حملات نظافة وتجميل بمراكز وأحياء أسيوط

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم الأحد 28-3-2021 فى مصر

السيطرة على حريق بأحد المولات الشهيرة في الإسكندرية

كامل الوزير: «تم تحذير سائق قطار سوهاج القادم من الخلف بكل الوسائل»

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

دراسة تكشف العامل المسبب لوفاة النساء مبكرا

هنريك لارسون: لا يمكن لأى لاعب كرة قدم تكرار ما يفعله ميسى

تعادل البرتغال وصربيا 2-2 فى تصفيات كأس العالم

تعادل بلجيكا مع التشيك 1-1 فى تصفيات المونديال

أيام زمان

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

«أنا أفضل من أحمد زكي».. اعترافات الشحات مبروك

قصة ساعة رجالي في يد نادية لطفي.. أحمد زكي كلمة السر

«رفض أن تكون بطلة إلى جواره».. حكاية رفض أحمد زكي لبطولة نانسي عجرم

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض «النحت وسنينه» للفنان محمد عبلة.. الجمعة

أمسية لثلاث شاعرات ببيت الشعر فى الأقصر

احتفالية للإنشاد الدينى بقبة الغورى.. الليلة

الشاعر البحرينى عبد الله زهير بضيافة إقرأ معانا