تقرير: مصر تقود عملية إصلاحية اقتصادية في القارة الإفريقية

قال موقع "المونتيور" الأمريكي، إن مصر تقود عملية إصلاحية اقتصادية على مستوى القارة السمراء وتتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي مع كل دول القارة الإفريقية.وأضاف، أن مصر ستعزز جهودها الاقتصادية في أفريقيا بالتعاون مع دولة جيبوتي، حيث ترأس شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية، وفدا رفيع المستوى من مختلف الوزارات والشركات إلى جيبوتي هذا الشهر لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية وغيرها بين البلدين.وذكر بيان للخارجية المصرية، أن الزيارة توجت بموافقة جيبوتي على ترخيص شركة مصرية لتسيير رحلات جوية بين البلدين لتسهيل حركة الركاب والبضائع، وأن جيبوتي سمحت لبنك مصري بالعمل فيها، بالإضافة إلى التوصل إلى اتفاق بشأن التعاون في مجال بناء الوحدات السكنية والموانئ والمناطق اللوجستية والصناعية وتطوير الاستزراع السمكي وسبل إزالة العشوائيات، وجاء في البيان أن "الزيارة تمثل بداية لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية بين البلدين".وقال متحدث باسم سفارة جيبوتي في القاهرة لـ "المونيتور"، إن "الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات المصرية الجيبوتية والتعاون في مختلف القطاعات".وقال رخا حسن، مساعد وزير الخارجية السابقة وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية لـ"المونيتور"، إن الزيارة تهدف إلى استكشاف التعاون الاقتصادي مع جيبوتي حيث تسعى القاهرة إلى تطوير العلاقات مع دول القرن الإفريقي وحوض النيل.وأضاف أن مصر أدركت أن المنافسة في إفريقيا الآن يجب أن تتعلق أكثر بالتنمية والوجود الاقتصادي بدلًا من الدبلوماسية والسياسة. وقال إن الوجود المصري في الأسواق الأفريقية "ليس بالمستوى المطلوب"، متابعا أن العديد من الدول الأفريقية ترى أن مصر كانت ناجحة في تطوير البنية التحتية التي تفتقر إليها وتسعى للاستفادة من تجربة مصر.وقال محمد سليمان، الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة McLarty Associates، إن القاهرة ركزت مؤخرًا على التعاون الاقتصادي فيما يتعلق بمشاريع التجارة والتنمية والبنية التحتية في سياستها في شرق إفريقيا والقرن الأفريقي.وقال شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، إنه بينما لم تكن مصر تولي القارة أهمية كبيرة قبل عام 2014، "هناك الآن تحرك مصري في جميع البلدان الأفريقية".وأضاف أن مصر وقعت العديد من الاتفاقيات التجارية مع دول أفريقية مثل السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وأنشأت صندوق تأمين ضد المخاطر على الصادرات إلى إفريقيا.وأعلنت القاهرة بنهاية عام 2020 عن خطة لزيادة الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية بهدف الوصول إلى 30 مليار دولار في غضون ثلاث سنوات.وقال الجبالي: "ما زلنا بحاجة إلى زيادة عدد الشركات المصرية والمراكز اللوجستية وتنظيم وفود تجارية شاملة إلى إفريقيا".