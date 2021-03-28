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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. ثالث جلسات محاكمة المتهمين في «خلية أحرار الشام»

الأحد 28/مارس/2021 - 09:18 ص
محاكمة المتهمين
محاكمة المتهمين
عادل عبد العال
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تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل، اليوم الأحد، ثالث جلسات محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 142 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طواريء العجوزة، المقيدة برقم 386 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طواري والمعروفة إعلاميا بـ "خلية أحرار الشام".

كشف أمر الإحالة انهم في غضون الفترة من 2016 وحتي 17 6 2017 داخل جمهورية مصر العربية وخارجها وحال كون المتهم الخامس طفلا لم يبلغ الثامنة عشر ميلاديا وقت ارتكاب الجريمة، تولى أحد المتهمين قيادة في جماعية إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن تولي تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة " أحرار الشام " التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي افراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم واستهداف المنشآت العامة، وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية

ولفت إلى ترويج المتهم (القيادة) بالترويج بطريق غير مباشر لارتكاب جريمة إرهابية بالقول، بأن روج لأفكار ومعتقدات جماعة " أحرار الشام " الإرهابية الداعية لاستخدام العنف لدعوة مخالطيه لارتكاب جريمة الانضمام اليها، فانضم إليها باقي المتهمين.

اشار امر الاحالة الي ان المتهمين من الثاني حتي الاخيرة انضموا لجماعة ارهابية بأن انضموا للجماعة السابق ذكرها

كما اشار امر الاحالة ان المتهمة الثامنة مولت جماعة ارهابية بأن مدت للجماعة الارهابية أموالا بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم ارهابية كما حرضت علي ارتكاب جريمة إرهابية بأن حرضت المتهم الخامس علي إرتكاب جريمة الالتحاق بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج مصر وتتخذ من الارهاب والتدريب العسكري والاساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها

واختتم امر الاحالة ان المتهمون جميعا اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمو ارهابية بان اتفقوا علي ارتكاب جريمة الالتحاق بجماعة احرار الشام الإرهابية التي يقع مقرها بدولة سوريا وتتخذ من الارهاب والتدريب العسكري والاساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها وكان للمتهم الاول شأن في إدارة حركته

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