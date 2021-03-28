العراق: العثور على مقذوفات من مخلفات «داعش» خلال عملية تفتيش بتكريت

أعلنت الشرطة العراقية اليوم الأحد، العثور على مقذوفات وعتاد من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي، وذلك خلال عملية تفتيش في إحدى القرى بقضاء تكريت.وأضافت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ أن قوة مشتركة نفذت "واجبا" في قرية البودور بقضاء تكريت، وعثرت خلالها على عتاد ومقذوفات هاون وصواريخ قاذفة من مخلفات داعش.وكانت الاستخبارات العسكرية العراقية قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - شن حملة تفتيش للقرى في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالي.