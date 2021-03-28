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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: العثور على مقذوفات من مخلفات «داعش» خلال عملية تفتيش بتكريت

الأحد 28/مارس/2021 - 09:16 ص
مقذوفات من مخلفات
مقذوفات من مخلفات «داعش
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أعلنت الشرطة العراقية اليوم الأحد، العثور على مقذوفات وعتاد من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي، وذلك خلال عملية تفتيش في إحدى القرى بقضاء تكريت.

وأضافت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ أن قوة مشتركة نفذت "واجبا" في قرية البودور بقضاء تكريت، وعثرت خلالها على عتاد ومقذوفات هاون وصواريخ قاذفة من مخلفات داعش.

وكانت الاستخبارات العسكرية العراقية قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - شن حملة تفتيش للقرى في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالي.

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