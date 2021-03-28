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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انخفاض في إصابات «كورونا» بفلسطين

الأحد 28/مارس/2021 - 09:16 ص
كورونافلسطين
كورونافلسطين
مروة عنبر
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، أن هناك انخفاضا طفيفا طرأ على أعداد الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين، بسبب الانضباط الجيد خلال الإغلاق في الاسبوعين الماضيين.

وتابعت الكيلة في تصريحاتها لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأحد، "لاحظنا تحسنا بسيطا بالحالة الوبائية، لكن عدد الإصابات والوفيات ما زال مرتفعا، بينما نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات انخفضت من 115% إلى 100%".

ولفتت الكيلة إلى أن نسبة النتائج الإيجابية من الفحوصات ما زالت مرتفعة، الأمر الذي يعتبر مؤشرا خطيرا، مشيرة إلى أنه خلال الـ24 ساعة الماضية كانت نسبة الفحوصات الايجابية بالضفة الغربية 21%، وفي قطاع غزة 20.%.

وتابعت الكيلة "هناك عزوف من قبل المواطنين عن إجراء الفحوصات لأسباب مختلفة، ونحن نعي ذلك عندما نتحدث عن الحالة الوبائية في فلسطين".

وأعربت عن أملها باستمرار عملية التطعيم، مؤكدة أنها تتواصل يوميا مع تجمع كوفاكس والشركات المصنعة للقاحات لتأمين المزيد من الطعومات.

وأوضحت الكيلة أن الصحة ستتسلم خلال الـ48 ساعة المقبلة، 100 ألف من لقاح سينوفارم، الذي يأتي بتبرع من الحكومة الصينية، و25 ألف جرعة من لقاح استرازنيكا وهي دفعة أولى من اللقاحات التي اشترتها الحكومة والبالغة مليونا جرعة من الشركات المصنعة للقاحات.

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