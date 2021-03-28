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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«تشريعية البرلمان» تنظر إقرار 3 اتفاقيات دولية

الأحد 28/مارس/2021 - 09:13 ص
المستشار إبراهيم
المستشار إبراهيم الهنيدي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، ثلاث اتفاقيات دولية محالة إلى اللجنة بشأن طريقة إقرارها.

وتتمثل الأولى في قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية بشان مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية الموقعة في القاهرة بتاريخي 23122020 و24122020.

وأما الثانية، فهي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي، بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشى فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي الموقع بتاريخ 29122020.

والثالثة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي الموقع بتاريخ 24 1 2021.

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