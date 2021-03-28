591 إصابة جديدة بكورونا في بوليفيا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تسجيل 591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بوليفيا؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 269 ألفا و302 حالة.وأفادت الجامعة، حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 22 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و165 حالة.وأشارت الجامعة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في بوليفيا بلغ 71 ألفا و441 شخصا.