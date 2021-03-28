الحكم على متهم بقضية حرق سيارة شرطة بحدائق حلوان اليوم

تصدر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، اليوم الأحد، الحكم على متهم وآخرين سبق الحكم عليهم، لاتهامهم بحرق سيارة شرطة بمنطقة حدائق حلوان.وأسندت النيابة إلى المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم منها التجمهر واستعراض القوة، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة بيضاء، وإحراق وإتلاف ممتلكات عامة، والاشتراك فى تظاهرة من دون ترخيص، وتكدير السلم العام.