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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الحكم على متهم بقضية حرق سيارة شرطة بحدائق حلوان اليوم

الأحد 28/مارس/2021 - 09:03 ص
الحكم على متهم
الحكم على متهم
عادل عبد العال
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تصدر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، اليوم الأحد، الحكم على متهم وآخرين سبق الحكم عليهم، لاتهامهم بحرق سيارة شرطة بمنطقة حدائق حلوان.

وأسندت النيابة إلى المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم منها التجمهر واستعراض القوة، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة بيضاء، وإحراق وإتلاف ممتلكات عامة، والاشتراك فى تظاهرة من دون ترخيص، وتكدير السلم العام.

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