أرمينيا تأمل بقاء قوات حفظ السلام الروسية في كاراباخ لأطول فترة

أعرب سكرتير مجلس الأمن في أرمينيا أرمين جريجوريان عن أمله في أن تبقى قوات حفظ السلام الروسية في إقليم كاراباخ لأطول فترة ممكنة، معتبرا أن وجودها "يعني الاستقرار".ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد، عن جريجوريان قوله "إن مهمتنا - الآن - تكمن في محاولة بذل أكبر قدر ممكن من الجهود، من أجل بقاء قوات حفظ السلام في كاراباخ لفترة أطول".وردا على سؤال، حول موقف أرمينيا إذا غادرت قوات حفظ السلام من منطقة كاراباخ، قال "سيكون من الضروري التفكير في حلول أخرى".