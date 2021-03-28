الاستخبارات العسكرية العراقية تشن حملة تفتيش في جبال حمرين

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الأحد، شن حملة تفتيش للقرى في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالي.وأوضحت المديرية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أن الهدف من حملة التفتيش البحث عن الاسلحة والاعتدة والمتفجرات في بعض القرى الواقعة بناحية جبارة ضمن سلسلة جبال حمرين.وأضاف البيان أن القوات داهمت مقرات لتنظيم داعش واستولت على 7 عبوات ناسفة ومقذوف هاون و3 اسطوانات مطفأة على شكل عبوات، فيما تكفلت القوات الهندسية بتدمير المواد.