اليابان: تزايد المخاوف من موجة كورونا الرابعة وسط ارتفاع إصابات جديدة

سلطت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية الضوء على تزايد مخاوف الحكومة اليابانية بشأن موجة رابعة محتملة من الإصابات بفيروس كورونا، حيث تتزايد الحالات الجديدة، بما في ذلك الحالات التي تنطوي على سلالات متحورة من الفيروس التاجي، في أجزاء كثيرة من البلاد.وذكرت الصحيفة- على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد- أنه مع ظهور علامات انتعاش في حالات الإصابة الجديدة في بعض المناطق، فإن الموجة الرابعة ستؤدي إلى تعقيد جهود التطعيم.ومن المقرر أن تبدأ حكومة اليابان قريبًا محادثات كاملة لفرض قيود ما قبل الطوارئ بعد أيام فقط من رفع حالة الطوارئ الثانية المفروضة في مواجهة كورونا الأحد الماضي.وقال وزير الصحة الياباني نوريهيسا تامورا- في مؤتمر صحفي أمس الأول: "أشعر بإحساس كبير بالأزمة"، معربا عن مخاوفه من وضع العدوى الحالي في البلاد.وتشعر الحكومة بالقلق- بشكل خاص- من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المسبب للإصابة بمرض (كوفيد- 19) في مقاطعة مياجي وفي منطقة كانساي.