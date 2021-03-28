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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فحص 1650 مواطنا ب«دمنهور الوحش» بالغربية ضمن «حياة كريمة»

الأحد 28/مارس/2021 - 08:57 ص
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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نظمت مديريه الصحة بالغربية، تحت رعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قافلة طبية مجانية إلى قرية "دمنهور الوحش" بمركز زفتى.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، إن هذه القافلة تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بالتعاون مع الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية، مؤكدا بمواصلة الصحة لتنظيم القوافل الطبية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لخدمة القرى الأكثر احتياجًا بمراكز المحافظة، والاستفادة القصوى من الكفاءات الطبية في مختلف التخصصات.

وأوضح الدكتور أحمد محسن، مدير إدارة القوافل، أن القافلة أجرت الكشف وقدمت العلاج والأدوية بالمجان لحوالي 1650 حالة في العديد من التخصصات، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا الدفع بـ10 عيادات متنقلة باطنة وأطفال وعظام وجلدية وجراحة ونساء وتنظيم أسرة واسنان وتحاليل وأشعة ورمد وأنف وأذن وتثقيف صحي.

وأضاف أنه تتوافر صيدلية تصرف العلاج اللازم لجميع المرضى بالمجان ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى استكمال للأبحاث وعلاج إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

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