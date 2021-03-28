الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار.. واليورو ينخفض

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 0.302 دينار في حين انخفض اليورو الى مستوى 0.356 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 0.416 دينار في حين انخفض الفرنك السويسري الى مستوى 0.321 دينار واستقر الين الياباني عند مستوى 0.003 دينار.يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.