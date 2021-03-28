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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا في السعودية ترتفع مجددا لأكثر من 500‭ ‬‭ ‬

الأحد 28/مارس/2021 - 08:50 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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ارتفع عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في السعودية إلى أكثر من 500 للمرة الأولى منذ أكتوبر.

وقالت وزارة الصحة أمس السبت، إن السبب في ذلك يعود إلى زيادة التجمعات والتراخي في الامتثال للإجراءات الوقائية مثل التباعد الاجتماعي.

وسجلت السعودية 510 إصابات جديدة يوم الجمعة و502 يوم السبت ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 387794 توفي منهم 6643.

وسجلت العاصمة الرياض وحدها أكثر من 200 إصابة.

كانت المملكة قد شهدت تراجعا في عدد الإصابات اليومية إلى أقل من 100 في يناير بعد ذروة بلغت أكثر من أربعة آلاف في يونيو.

وقررت السلطات الأسبوع الماضي توسيع نطاق حملة التطعيم ضد كوفيد-19 لتشمل جميع المواطنين والمقيمين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما.

واعتبارا من منتصف مايو سيكون لزاما على العاملين في منافذ بيع الطعام، ووسائل النقل العام، والصالات الرياضية، والصالونات والذين لم يتحصنوا بلقاحات الفيروس إجراء اختبار كل أسبوع للتأكد من عدم إصابتهم.

وأرجأت المملكة في يناير إنهاء الحظر المفروض على سفر مواطنيها وإعادة فتح منافذ الدخول بالكامل إلى 17 مايو.

وفي فبراير شباط علقت دخول غير المواطنين من 20 دولة باستثناء الدبلوماسيين والأطباء الممارسين.

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