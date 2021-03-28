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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لاجئون وصلوا إلى كولومبيا من فنزويلا يتهمون جنودا من الجيش بقتل مدنيين

الأحد 28/مارس/2021 - 08:47 ص
لاجئون وصلوا إلى
لاجئون وصلوا إلى كولومبيا من فنزويلا
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قال فنزويليون فروا من بلادهم إلى كولومبيا تحت وطأة اشتباكات بين الجيش الفنزويلي وجماعات مسلحة إن جنودا من الجيش ارتكبوا انتهاكات منها قتل مدنيين.

وبدأ يوم الأحد تدفق اللاجئين الذين قدر مسؤول في بلدية أراوكيتا الكولومبية عددهم بنحو أربعة آلاف بعدما شن الجيش هجوما على جماعات مسلحة في مدينة لا فيكتوريا.

وقالت فنزويلا إنها تحقق في اتهامات بحق أعضاء في الجيش شملت احتجاز وقتل مدنيين ونهب وحرق منازل.

وقال خوسيه كاستيلو الذي وصل إلى كولومبيا مع زوجته الحبلى وابنته البالغة من العمر 12 عاما في تصريح لرويترز "لقد داهموا منزلنا وأخذوا كل شيء... لم أقدر على البقاء لأنهم يقتلون الناس".

ولم يتسن لرويترز التحقق من مزاعم الرجل.

ويقول المدنيون الفارون إن منشقين من جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، الذين يرفضون اتفاقا للسلام مع الحكومة الكولومبية أعلن عام 2016، هم هدف العمليات العسكرية.

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