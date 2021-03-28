إيطاليا: إعطاء 9.21 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد إعطاء 9.21 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا في إيطاليا حتى الآن.ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ 219 ألفا و172 جرعة في اليوم الواحد. ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق إيطاليا 1.1 سنة لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح المؤلف من جرعتين.وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 13 أسابيع.وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا 3.51 مليون حالة، وعدد حالات الوفاة 107 آلاف و636 حالة.وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد منذ عام وثمانية أسابيع.يشار إلى أن عدد الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.