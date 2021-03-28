نائب محافظ القاهرة يتابع أعمال التطوير بـ«الساحل»

أجرى الدكتور مهندس حسام فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وأشرف محمد سيد رئيس حى الساحل، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف جزء من شياخة شريف في شوارع منية السيرج، وشوارع عبد اللطيف الفحام، وطاهر الجزائرى، وعبد الرحمن قارعة، بمعرفة إدارة الطرق بالتنسيق مع غرفة العمليات والمرافق بحى الساحل تنفيذا للخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى.وتفقد نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ورئيس حى الساحل تنفيذ مشروع تحسين ضغوط المياه بشياخة الخازندارة، المحصورة بين شارع الترعة البولاقية وشارع أحمد حلمى، بمعرفة مرفق مياه الخلفاوى، وبالتنسيق مع غرفة العمليات والمرافق بحى الساحل.كما قاما بجولة لمتابعة أعمال رفع كفاءة الإنارة بشارع الترعة الشرقى، حيث يتم نقل الأعمدة من الجانب وزراعتها بالجزيرة الوسطى وتركيب كشافات ليد جديدة مزدوجة.