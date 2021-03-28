«تفاءل.. أنت مصرى» و«مستقبل الضرائب في مصر» أبرز مقالات الصحف

اهتم كتاب الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد بعدد من الموضوعات.فمن جانبه، قال الكاتب عبدالله عبدالسلام في مقال له بصحيفة الأهرام تحت عنوان "تفاءل.. أنت مصرى! " إنه في لحظات معينة، ينتاب الناس حالة إحباط وتشاؤم وعدم ثقة بالنفس.. مشيرا إلى أن الأسباب قد تختلف لكن الكوارث غير المتوقعة أحد أهمها.ولفت إلى أن الأيام الماضية، كانت قاسية على مصر. فمن جنوح السفينة البنمية العملاقة بقناة السويس، وما ترتب على ذلك من أزمة في الملاحة البحرية الدولية واستشهاد وإصابة العشرات في تصادم قطاري سوهاج إلى انهيار عقار جسر السويس، يبدو أننا لسنا بأحسن أحوالنا.وأضاف انه بالتأكيد أن هناك أخطاء بشرية وإهمال كارثي، ومن المطلوب التعامل مع كل ذلك بحسم شديد لكن تصوير الأمر كما لو أن مصر ينطبق عليها القول: عزيز قوم ذل، مجافاة للحقيقة ومصادرة على المستقبل وتثبيط للهمم. قد يكون هناك خلاف على سياسات حكومية أو على أشخاص بعينهم. هذا وارد بل ومطلوب، لكن إشاعة حالة من التيئيس بين الناس وإشعارهم بأنه: «مفيش فايدة» خطير، فالأمر لا يتعلق بحكومة ومعارضة بل بشعب يتجاوز المائة مليون نسمة، ولديه من القدرات والخبرات والتاريخ ما يؤهله لتبوؤ المكانة التي يستحقها عالميا.وأكد عبدالسلام، أن تاريخ مصر لم يكن سعيدا وورديا دائما. فقد تعرضت لشتى المصائب والكوارث والإحباطات لكنها خرجت أقوى مما كانت. ولم يفقد المصريون روحهم الساخرة من هذه الصعاب، ودائما تفائلوا بأن المستقبل أفضل. لكن يبدو أن المزاج العام بدأ يتغير.وأعرب الكاتب عن حزنه الشديد، عندما وجد كثيرا من المصريين، تعلو وجوههم مسحات الحزن ويبتعد الأمل عن مخيلاتهم ولا يفكرون في الغد بل يعيشون حياتهم يوما بيوم.. مشيرا إلى أن المناخ العام يرسخ ذلك. وإعلامنا وصحافتنا خاصما البهجة.. وقال "نعم التفاؤل لا يحل كل المشكلات لكنه أحيانا يصنع الفارق بين التكيف مع الواقع والانهيار".وشدد الكاتب على ضرورة ألا يكون التفاؤل حالة فردية أو كلمات عاطفية بل استراتيجية، كما يدعو الفيلسوف الأمريكي نعوم تشوميسكي، لأنه ما لم نعتقد أن المستقبل سيكون أفضل، فمن غير المرجح أن نتقدم أو حتى تكون لدينا الإرادة لتحقيق ذلك. فالمتشائم، كما يعتقد تشرشل، يرى صعوبة فى كل فرصة، والمتفائل يرى فرصة بكل صعوبة.فيما رأى الكاتب عبد الرازق توفيق رئيس تحرير صحيفة الجمهورية في مقال له تحت عنوان "قراءة في حادث قطاري سوهاج" أنه لا يجب استباق نتائج التحقيقات في حادث تصادم قطاري سوهاج.. خاصة أن البيان الرئاسي كان حازما ومتوعدًا كل من تسبب في الحادث الأليم سواء بالإهمال أو بالفساد بأنه سينال الجزاء الرادع وتكليف جهات التحقيقات الفنية والرقابية والتخصصية بالتحقيق في الحادث.. إضافة إلى انتقال النائب العام وفريق من النيابة العامة على الفور إلى موقع الحادث، مؤكدا أن هناك إرادة قوية للبحث فيما حدث ومن المسؤول عن حدوثه.وربط الكاتب توقيت الحادث والظروف التى أحاطت به والأجواء الـتى تعيشها مصر خلال الــفــتــرة الأخــيــرة خاصة في ظل حالة التوهج الشديدة للدولة المصرية.. وحضورها القوي في ملفات إقليمية ودولية.. ونجاحاتها وإنجازاتها وآليات مواجهتها لأزمات خاصة جائحة كورونا وتفردها وخصوصيتها في امتصاص تداعيات الجائحة وقدرتها على الصمود.. إلا أنه رفض استباق التحقيقات، مشددا على ضرورة انتظار النتائج الواضحة خاصة أن الدولة المصرية تعيش أزهى عصور الشفافية والمصداقية.. وليس لديها شيء تخفيه أو تخجل منه.. وسينال من قصر وأهمل وفسد الجزاء الرادع بأي حال من الأحوال.وأشار الكاتب بطبيعة الحال إلى عدد من الرسائل المهمة من قلب الحادث الأليم تجسدت فى أن الدولة ورثت تركة ثقيلة من الأزمات ًأولا والمشاكل المزمنة والخدمات المقدمة للمواطن من العقود الماضية بسبب الإهمال والتجاهل والتقصير فى التطوير والصيانة.. ولعل ما تعرض له مرفق السكة الحديد من إهمال وهو يمثل شريان حياة لملايين المصريين من أهم الملفات والقضايا التي تهمش ونال منها إهمال العقود الماضية.ولفت الكاتب إلى ما قاله الرئيس السيسي بشأن أن المجاملة في اختيار الموظفين يعد فسادا.. مشيرا إلى أن التحقيقات ستكشف كل شيء.. وستعلن الدولة بكل وضوح وشفافية الأسباب التي أدت إلى الحادث الأليم.. ومــن المتسبب ومــن يقف وراء ما حدث.. ولن يفلت هــؤلاء من العقاب الرادع.. فأرواحنا ودماؤنا وحياتنا ليست مجالا للعبث والتهاون والإهمال والتقصير.. والدولة وبكل موضوعية وحق.. لــم تقصر فى توفير كافة سبل وإمكانيات وميزانيات التطوير والتحديث وماضية بعزم وإرادة للوصول لمنظومة حديثة فى مجال مرفق السكة الحديد لتقضى تماما هذا النمط من الكوارث.من جانبه.. قال نائب وزير المالية السابق وخبير الضرائب الدولية عمرو المنير في مقال له بصحيفة "المصرى اليوم" تحت عنوان "مستقبل الضرائب في مصر" إن لو أن شخصا تنبأ في بداية الألفية الثالثة بكل ما نعيشه من ثورة تكنولوجية الآن لما صدقه أحد. ومع هذا التغير تغيرت الصورة النمطية للتجارة والصناعة والتعاملات اليومية، ومع استحواذ التطبيقات الحديثة على كل شيء أصبح العالم خارج باب منزلك تحت أمرك من دون مشقة أو تعب.. مشيرا إلى أن تلك الصورة الجديدة التي أصبحت أمرا واقعا لا خلاف عليه لابد أن تتواكب معها وبنفس السرعة وسائل التعامل ضريبيا مع الأنشطة التي بدأت تهرب من منظومة قديمة تعتمد على السكون في التعاملات والمقار الثابتة للمنشآت إلى عالم شديد الديناميكية، وأصبح قطاع كبير من الاقتصاد يتم رقميا.وأكد المنير، أن كل التطور الحاصل اليوم والذي يزداد يوما بعد يوم يفرض علينا أساليب جديدة في التعامل مع الضرائب ويجب أن نخطط لها من الآن وهذا ما فعلته وتفعله دول كثيرة حول العالم.وأشار إلى أن أزمة كورونا تعبر عن مدى استفادة العالم من الطفرة التكنولوجية حيث أصبحت منصات التجارة الإلكترونية أحد أهم منافذ الشراء لدى غالبية المستهلكين على مستوى العالم، ما دفع الشركات إلى تحقيق أرقام مبيعات ضخمة.وقال إن تدريب العاملين بمصلحة الضرائب على الطرق الجديدة في التعاملات أصبح فرض عين، ولابد من استثمار جديد في البشر يتم من خلاله إنشاء فريق عمل يعتمد على تنمية المهارات الوظيفية الجديدة واستغلال الطفرة في التعليم والتي حدثت في السنوات الأخيرة والتي تعتمد على تدريس اللغات.. مشددا على ضرورة استشراف المستقبل من خلال الحاضر، وأن نعرف أن التكنولوجيا ليس لها نهاية ولا يمكن التنبؤ بما تدخره لنا في السنوات القادمة فقط علينا أن نستعد.من جانبه.. قال الكاتب محمد بركات في عموده بصحيفة الأخبار تحت عنوان "تحديد المسئولية" انه من الطبيعى أن تنتابنا جميعا مشاعر الألم الشديد، فور العلم بوقوع ذلك الحادث المروع باصطدام القطارين، في منطقة طهطا بمحافظة سوهاج، وأن تجتاحنا مشاعر الأسى العميق على كل الضحايا، والتعاطف الإنساني مع أهلهم وذويهم والحزن العميق على كل من أصابه مكروه في هذه الواقعة المؤسفة، سواء من فقدوا حياتهم أو الذين أصيبوا في الحادث الأليم.إلا أنه نبه إلى ضرورة أن ندرك الأهمية البالغة لتوخي الحكمة والمصداقية الكاملة، في التعامل مع الأخبار والمعلومات المتصلة بالحادث المأساوى من قريب أو بعيد. وذلك يقتضى منا جميعا الابتعاد التام عن التكهنات المتسرعة، وأيضا التنبؤات المسبقة والأخبار غير المدققة، التي يتبرع بها البعض ويروج لها البعض الآخر للأسف، سواء كان هذا التبرع وذلك الترويج بحسن النية أو سوء القصد. وفي ذلك علينا جميعا ألا نستبق الأحداث، وأن ننتظر نتائج التحقيقات الجارية، من كافة الجهات المسئولة في الدولة، وفي مقدمتها النيابة العامة، وبقية أجهزة التحقيق والرقابة، وأن نكون على ثقة تامة في التوصل الى الحقائق الكاملة المتصلة بالحادث والأسباب التي أدت إليه.وأكد الكاتب على ضرورة أن يكون لدينا ثقة كاملة بأن كل الجهات المسئولة في الدولة، ابتداء من رئيس الوزراء والحكومة بالكامل، تتعامل بكل الدقة والشفافية مع الحادث، وتبذل غاية الجهد للوقوف على الأسباب والوصول إلى المتسبب. ونحن على ثقة كاملة من أن العقاب الصارم، سيكون هو الجزاء لكل من تثبت مسئوليته عن الحادث المأساوى.