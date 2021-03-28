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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«كورونا البرازيلية» تهدد بتحويل البلاد لخطر عالمي على الصحة العامة

الأحد 28/مارس/2021 - 08:24 ص
كورونا
كورونا
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حذر باحثون من أن انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا في البرازيل يهدد بتحويل هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 213 مليون نسمة إلى خطر عالمي على الصحة العامة.

ونقلت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم لأحد، عن عالم الأوبئة بجامعة هارفارد ويليام هاناج قوله إن "هناك اندفاعا للإعلان عن انتهاء الوباء، لكن الأمر ليس كذلك"، معربا عن خشيته في حال وصلت سلالة البرازيل إلى الأماكن التي قد يتأخر وصول التطعيم إليها.

من جهته، قال فيليبي نافيكا، الذي قاد بعض الأبحاث الأولى في السلالة البرازيلية ويعمل في معهد أوزوالدو كروز للعلوم البيولوجية، إن هذه السلالة بدأت بالفعل في التحور، مما أظهر تغييرات يمكن أن تجعله أكثر عدوى، مضيفا "إذا لم نوقف انتشار الفيروس، فلن يتوقف عن التطور".

وأكد الباحثون أن الدراسات الأولية تشير إلى أن اللقاحات الحالية المطروحة في جميع أنحاء العالم فعالة ضد السلالة البرازيلية ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات.

وتعد البرازيل ثاني دولة متضررة من الوباء بتسجيلها لما يقرب من 12.5 مليون إصابة مؤكدة منذ بداية الجائحة، منها أكثر من 310 آلاف حالة وفاة مرتبط بمرض كوفيد-19، وفقا لإحصائيات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية".

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