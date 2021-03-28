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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

11.9 ألف إصابة جديدة و203 وفيات بكورونا في أوكرانيا

الأحد 28/مارس/2021 - 08:21 ص
كورونا
كورونا
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سجلت وزارة الصحة الأوكرانية 11 ألفا و932 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد-19 إلى جانب 203 حالات وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكتب وزير الصحة ماكسيم ستيبانوف - في منشور على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) - "تم تسجيل 11 ألفا و932 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في أوكرانيا حتى 28 مارس 2021. وعلى وجه التحديد، أصيب 564 طفلًا و181 من العاملين الصحيين بكوفيد-19"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وبحسب الوزير، تم تسجيل 203 حالات وفاة و3 آلاف، و343 حالة تعافي، و5 آلاف و52 حالة دخول مستشفى في أوكرانيا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفع بذلك عدد إصابات كوفيد-19 التي سجلتها أوكرانيا منذ بداية الجائحة إلى مليون و644 ألفا و63 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 31 ألفا و954 حالة وفاة، وبلغ عدد المتعافين مليون و300 ألفا و625 شخصا.

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