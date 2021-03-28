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الأحد 28 مارس 2021 الموافق 15 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

اجتماعات لـ«حقوق إنسان النواب» لمناقشة بياني وزيري الإسكان والبيئة

الأحد 28/مارس/2021 - 08:04 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
أشرف لاشين
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تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، 4 اجتماعات خلال أسبوع الانعقاد الحالى، حيث تعقد اللجنة اليوم الأحد أولى اجتماعاتها لدراسة ما يدخل في اختصاص اللجنة في بيان الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الذى ألقاه أمام المجلس بجلسته المعقودة يوم الأربعاء 3 من فبراير سنة 2021، والمحال من المجلس إلى اللجان المختصة، وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به من إيضاحات على أرض الواقع، كما تعقد اجتماع آخر لبحث الشكاوى الواردة إليها اللجنة.

وتعقد اللجنة ثالث اجتماعاتها غدًا الإثنين لدراسة ما يدخل في اختصاصها في بيانوزيرة البيئة التي ألقته أمام المجلس بجلسته المعقودة يوم الأربعاء 27 من يناير سنة 2021، والمحال من المجلس إلى اللجان المختصة، وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلت به وزيرة البيئة من إيضاحات على أرض الواقع.

وتعقد اللجنة رابع اجتماعاتها بعد غدًا الثلاثاء، بلقاء وزير المجالس النيابية للتشاور وتنسيق الرؤية المشتركة بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر، في ضوء توصية مجلس الوزراء عام 2017 بإنشاء وحدة حقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة.

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