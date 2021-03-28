تحرير 15 مخالفة في حملة تموينية بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملة تموينية مكبرة على المخابز والأسواق والمحلات العامة، لتشديد الرقابة على كل ما يمس حياة المواطن، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المتاجرة والتربح غير المشروع، ومتابعة السلع الغذائية المختلفة وتاريخ إنتاجها ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضرا، بدائرة مركز شرطة شبراخيت بيانها تحرير 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار للمحلات العامة، وتحرير 6 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 12 جراما، ومحضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين عدم الإعلان عن مواعيد العمل للمخابز، ومحضر توقف عن الإنتاج لأحد المخابز البلدية دون إذن أو عذر.تم تحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.