1596 إصابة جديدة بكورونا فى كازاخستان

سجلت السلطات الصحية في كازاخستان ألفا و596 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 240 ألفا و381 حالة.وذكرت وزارة الصحة الكازاخية - في بيان نقلته وكالة أنباء (كازينفورم) المحلية - اليوم الأحد - أن البلاد سجلت 906 حالات شفاء تام من المرض؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 216 ألفا و380 حالة.وأضافت أن عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج من الفيروس التاجي في البلاد يبلغ حتى الآن 22 ألفًا و131 شخصًا، منهم 321 مرضى في حالة حرجة ويتلقون العلاج داخل المستشفيات.