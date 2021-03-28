زعيم المعارضة الفنزويلى يعلن إصابته بفيروس كورونا
الأحد 28/مارس/2021 - 07:46 ص
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أعلن زعيم المعارضة في فنزويلا، خوان جوايدو إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.
وكتب جوايدو - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "بكل مسؤولية. أريد إبلاغ كل من في البلاد، أنه بعد أربعة أيام في الحجر الصحي، أثبتت الفحوصات إصابتي بـ (كوفيد-19)".
وأضاف جوايدو: "أعراضي خفيفة، وأنا ملتزم بالعزلة الذاتية، وأتبع التعليمات الطبية لأتمكن من التعافي والوفاء بواجبي بعد معرفة النتائج، وأبلغت جميع الأشخاص الذين اتصلت بهم بإصابتي".
وبدأت السلطات الفنزويلية - يوم الخميس الماضي - تحقيقات جنائية ضد جوايدو بتهمة اختلاس أموال حكومية مخصصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وتجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فنزويلا 155 ألف حالة، في حين توفي نحو 1543 شخصا.
وكتب جوايدو - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "بكل مسؤولية. أريد إبلاغ كل من في البلاد، أنه بعد أربعة أيام في الحجر الصحي، أثبتت الفحوصات إصابتي بـ (كوفيد-19)".
وأضاف جوايدو: "أعراضي خفيفة، وأنا ملتزم بالعزلة الذاتية، وأتبع التعليمات الطبية لأتمكن من التعافي والوفاء بواجبي بعد معرفة النتائج، وأبلغت جميع الأشخاص الذين اتصلت بهم بإصابتي".
وبدأت السلطات الفنزويلية - يوم الخميس الماضي - تحقيقات جنائية ضد جوايدو بتهمة اختلاس أموال حكومية مخصصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وتجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فنزويلا 155 ألف حالة، في حين توفي نحو 1543 شخصا.