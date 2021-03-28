زعيم المعارضة الفنزويلى يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن زعيم المعارضة في فنزويلا، خوان جوايدو إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.وكتب جوايدو - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "بكل مسؤولية. أريد إبلاغ كل من في البلاد، أنه بعد أربعة أيام في الحجر الصحي، أثبتت الفحوصات إصابتي بـ (كوفيد-19)".وأضاف جوايدو: "أعراضي خفيفة، وأنا ملتزم بالعزلة الذاتية، وأتبع التعليمات الطبية لأتمكن من التعافي والوفاء بواجبي بعد معرفة النتائج، وأبلغت جميع الأشخاص الذين اتصلت بهم بإصابتي".وبدأت السلطات الفنزويلية - يوم الخميس الماضي - تحقيقات جنائية ضد جوايدو بتهمة اختلاس أموال حكومية مخصصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.وتجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فنزويلا 155 ألف حالة، في حين توفي نحو 1543 شخصا.