مقتل 6 جراء تحطم طائرة صغيرة شمال المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية مقتل 6 أشخاص وإصابة شخص سابع؛ جراء حادث تحطم طائرة صغيرة بولاية "سونورا" الواقعة شمال البلاد.وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم الأحد، أن الطائرة، وهي من طارز "سيسنا" قد أقلعت من مدينة "هيرموسيلو" في ولاية "سونورا" وكانت متجهة إلى مدينة "توكسون" بولاية "أريزونا" الأمريكية عندما تحطمت بعد وقت قصير من الإقلاع.وأضافت الشبكة الأمريكية أنه من بين القتلى مسئول التنمية الاقتصادية في حكومة ولاية "سونورا" ليوناردو سيسكوماني، مشيرة إلى أن قائد الطائرة أيضا قد لقي مصرعه في الحادث.وقال مكتب المدعي العام بالولاية إن سبب تحطم الطائرة مازال قيد التحقيقات.